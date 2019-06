Großbottwar - Der Großbottwarer Marktplatz wird am Samstag, 13. Juli, wohl wieder proppenvoll werden – denn dann steigt die mittlerweile 24. Oldienight. „Wir hoffen natürlich wieder auf gutes Wetter“, so der Abteilungsleiter Tischtennis im TV Großbottwar Thomas Friedl, der durchaus optimistisch ist. Denn: „Wir hatten in den vergangen Jahren immer Glück, wenn wir auch mit der überdachten Bühne auf der sicheren Seite sind – zumindest was die empfindlichen Geräte anbelangt.“