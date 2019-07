Großaspach/Fußball SG holt ihre ersten Punkte

In Minute 63 steht es dann 2:0 für Aspach: Nach Vorarbeit von Kai Brünker schießt Jonas Behounek das Leder aus 14 Metern flach ins Tor. Fortan beschränkt sich die SG aufs Kontern, ein Freistoß von Dimitry Imbongo wird pariert (70.). Die Kickers laufen an, ein Tor gelingt ihnen aber nicht. Stattdessen macht Brünker mit dem 3:0 nach einem Konterlauf den Deckel drauf (93.). „Nach den beiden Niederlagen wollten wir mutig bleiben, es ist ja erst der dritte Spieltag. Durch so einen Sieg wachsen wir als Team natürlich weiter zusammen“, jubelt Jonas Behounek. Sonnenhof Großaspach: Reule – Bösel, Leist, Burger, Poggenberg – Behounek, Jüllich (85. Röttger), Dem, Vitzthum (46. Brünker) – Hottmann, Imbongo (81. Häusl).