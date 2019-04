Großaspach/Fußball Personalsituation spitzt sich weiter zu

Großaspach - Eine schwere Aufgabe hat die SG Sonnenhof Großaspach vor der Brust: Am Freitag um 19 Uhr empfängt der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist in der heimischen mechatronik Arena den auf Platz drei stehenden Halleschen FC. Ausgerechnet in dieser heißen Phase der Saison, in der die Tabellenränge 14 und 19 nur drei Punkte trennen, ist die Personalsituation bei der SG allerdings angespannt. Sieben Spieler muss Trainer Florian Schnorrenberg ersetzen. Darunter Kapitän Julian Leist, der beim Spiel in Münster eine Kapselverletzung und einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk erlitten hat. „Wir können das leider nicht ändern, auch wenn das natürlich sehr bitter ist. Aber jammern hilft nichts“, so der Aspacher Coach.