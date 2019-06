Mittlerweile hat die SG mit Sascha Hildmann und Florian Schnorrenberg zwei Trainer gehabt, die beide vorzeitig gehen mussten. Oliver Zapel wiederum war bei den Drittligisten Werder Bremen II und Fortuna Köln nicht richtig glücklich geworden. Vielleicht haben sich deshalb beide Seiten daran erinnert, dass „sportlich damals ja alles gepasst hat“, wie Michael Ferber erklärt. Zudem wollte die SG nach Hildmann und Schnorrenberg nun einen Trainer „von dem wir wissen, dass er die Liga kennt und dass er unsere Struktur im Verein kennt“, so der 33-Jährige, der noch anfügt: „In dem Zusammenhang sind wir auf Oliver Zapel gestoßen.“ Und: In Aspach erinnerten sich die Verantwortlichen nicht nur an das, was am Ende zur Trennung geführt hatte, sondern auch an die guten Dinge. Bei den Gesprächen in den vergangenen Tagen hat der Verein laut Ferber dann zudem festgestellt, „dass er richtig Bock auf die SG hat“. Und zwar so wie sie jetzt ist: Mit ihren Schwächen und ihren Stärken.