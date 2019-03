Großaspach/Fußball „Meine Kinder fiebern noch mit der SG mit“

Die bisherigen Vergleich mit der SG sprechen recht deutlich für Rüdiger Rehm. „Aspach scheint uns zu liegen“, sagt er. Das Hinspiel gewann seine Mannschaft mit 2:0. Vor ziemlich genau einem Jahr siegte der SVWW in der mechatronik Arena mit 3:1, das Hinspiel der vergangenen Saison gewann die Rehm-Elf sogar mit 5:0. „Einmal gab es aber auch ein 0:0“, erinnert sich der Wehener Coach. Und das war zuletzt das Standard-Ergebnis der SG. Zwei torlose Unentschieden haben die Aspacher in Rostock und zu Hause gegen Cottbus hingelegt, zuvor gab es noch ein 1:1 in Aalen. Die Aspacher haben damit ihren inoffiziellen Titel als „Remis-Könige“ der Liga ausgebaut – schon 15 gab es diese Saison.

Dass man aber nur mit Remis-Spielen die Liga nicht hält, ist allen Beteiligten klar. Doch Rüdiger Rehm ist sicher: „Die SG wird den Klassenerhalt auch diese Saison schaffen. Das hoffe ich und davon bin ich überzeugt. Allerdings werde ich die Punkte nicht vorbeibringen. Wenn die Aspacher am Mittwochabend besser sind, dann sollen sie gewinnen. Wir werden aber natürlich unser Bestes geben, um selbst einen Dreier zu holen.“

Im dritten Jahr ohne ihn steckt „sicher nichts mehr von mir“ in der aktuellen Sonnenhof-Mannschaft“, glaubt Rüdiger Rehm. „Eher denke ich, dass in Sachen Infrastruktur Dinge hängen geblieben sind und weiter vorangetrieben wurden, die Sportdirektor Joannis Koukoutrigas und ich damals angestoßen haben. Ich denke da an das Trainingsgelände in Rietenau oder auch daran, dass einige Spieler jetzt wohl nicht mehr so ganz knallhart den dualen Weg gehen.“ Dennoch sei der Weg der SG nach wie vor anders als bei anderen Drittliga-Vereinen: „Man hat hier nicht einen Haufen Geld investiert und hochklassige Spieler geholt, um den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Für Spieler, die nach Aspach kommen, ist nicht das Gehalt das Interessante, sondern es ist die Strategie, die der Verein fährt.“