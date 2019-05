Großaspach/Fußball Im „Halbfinale“ ist ein Sieg absolute Pflicht

Vier Mannschaften steigen am Ende ab. Für den VfR Aalen ist der Gang in die Regionalliga bereits besiegelt. Davor kämpfen Fortuna Köln, Sonnenhof Großaspach (beide 39 Punkte), Carl Zeiss Jena, die Sportfreunde Lotte (je 40), Energie Cottbus (41) und die Spvgg Unterhaching (42) noch um den Klassenerhalt. Seit Montag bereitet nun also Markus Lang die Fautenhau-Kicker auf diese letzten beiden Spiele vor. Natürlich ist er sich darüber im Klaren, dass sich in so kurzer Zeit das Rad nicht neu erfinden lässt. „Es sind kleine Stellschrauben, die man drehen kann. So habe ich versucht, den Rhythmus bei den Spielern zu verändern, das Training schon morgens um 8.30 Uhr angesetzt“, erklärt er. Zudem bekamen bei den Trainingsspielen die Verlierer Sonderaufgaben. „Sie mussten zum Beispiel ein Mannschaftsfrühstück machen oder den Platz aufräumen. „Ich habe versucht, der Mannschaft eine gewisse Siegermentalität einzuflößen.“ Denn noch etwas ist klar: Unentschieden helfen nicht mehr weiter. Und diese Unentschieden waren in dieser Saison bislang die „Spezialität“ der Aspacher: 18 von 36 Partien endeten mit einer Punkteteilung.