Großaspach/Fußball Im ersten Heimspiel ist Mentalität gefragt

Doch im Moment kreisen bei den Großaspachern die Gedanken vorrangig darum, wie man gegen Lotte die drei Punkte im Fautenhau behält. „Seit Nils Drube die Sportfreunde als Cheftrainer übernommen hat, ist die Mannschaft unglaublich stabil geworden und verfügt über eine enorme Mentalität. Lotte hat sich zudem in der Winterpause nochmals verstärkt“, warnt Florian Schnorrenberg, der nach wie vor auf Nicolas Jüllich, Marco Hingerl und Joel Gerezgiher verzichten muss. „Sebastian Bösel hat diese Woche zweimal voll trainiert, da haben wir Hoffnung“, so Schnorrenberg, der sich bei der Aufstellung auch die Option offen lässt, mit Neuzugang Brünker und Timo Röttger als Sturm-Duo von Beginn an zu spielen.