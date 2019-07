Großaspach/Fußball Große Kulisse gegen namhaften Gegner

„Eine solche Kulisse ist immer eine zusätzliche Motivation. Dass viele Zuschauer für den Gegner sein werden, hat unsere Spieler auch in Duisburg nicht beeindruckt, genauso wenig wie der großen Name des Gegners“, sagt Aspachs Trainer Oliver Zapel. Bei Kaiserslautern war in den vergangenen Tagen durch Investor Flavio Becca sogar die Rede vom Fernziel Champions League. Beim Auftakt-Remis gegen die SpVgg Unterhaching wurde das Team solchen Ansprüchen allerdings nur bedingt gerecht. „Auch wir wollen ein frecher Gegner sein und zeigen, dass wir ihm die Punkte nicht ohne Weiteres überlassen“, so Zapel weiter. Man wolle mit Mut, Trotz und Zuversicht an die Partie herangehen. „Ich habe jetzt im Training jedenfalls keinen Spieler mit Trauerflor herumlaufen sehen. Auch wenn man ein 1:4 natürlich nicht schönreden kann. Wir konnten die Gründe aber schnell fassen und an ihnen arbeiten“, so Zapel. Im Detail geht es um das zu passive Zweikampfverhalten in manchen Situationen, die fehlende defensive Absicherung bei eigenem Ballbesitz, die mangelhafte Ausführung von Standardsituationen und vor allem das Nutzen sich bietender Torgelegenheiten. Die latente SG-Abschlussschwäche war schließlich auch in Duisburg wieder sichtbar geworden.