Großaspach/Fußball Großaspach klettert dank Sieg von Abstiegsplatz

Er sprach von einem „klassischen dreckigen 1:0-Sieg“. Diesen hatten sich die Gäste jedoch durchaus verdient. Denn gerade in der zweiten Halbzeit waren sie das aktivere Team in einem von Beginn an munteren Spiel. Beide Mannschaften begegneten sich vom Anpfiff an mit offenem Visier, attackierten früh und zogen zielstrebig in Richtung gegnerisches Tor. So bekamen die Zuschauer in Zwickau ein Duell mit vielen Torraumszenen zu sehen. Wirklich nutzen konnte diese aber lange keines der beiden Teams. Entweder weil die beiden Keeper auf dem Posten waren oder weil das Aluminium im Weg war. So hätte beispielsweise der Zwickauer Elias Huth nach Pässen über das halbe Feld gleich zweimal einschießen können, scheiterte jedoch einmal an der Latte und einmal an Reule. Dem Dorfklub stand in Halbzeit eins gleich zweimal der Pfosten im Weg. Beim einen Mal köpfte Kai Brünker das runde Leder aus rund zehn Metern aus der Drehung heraus ans Aluminium (42.), in der anderen Situation erzielte ein Zwickauer nach einer Hereingabe von Panagiotis Vlachodimos nach einer Ecke fast ein Eigentor per Kopf (45.). Nach der Pause konnten die Gäste aber dennoch jubeln.