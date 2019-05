Großaspach/Fußball Florian Schnorrenberg muss den Stuhl räumen

„Wir benötigen aus den letzten zwei Partien sechs Punkte. Deshalb hat der Vorstand entschieden, einen letzten Impuls zu setzen“, erklärt Ferber den Schritt, der nicht unbedingt zu erwarten war. Der 33-Jährige, der innerhalb der SG-Führung für den Sportbereich zuständig ist, macht seinem bisherigen Übungsleiter keinerlei Vorwürfe. Im Gegenteil: „Wir haben uns die Sache nicht leicht gemacht. Menschlich hat alles gepasst. Als ich dem Trainer unsere Entscheidung mitgeteilt habe, musste ich zweimal schlucken.“ Doch Tatsache sei auch, dass der Tabellenstand Großaspachs nicht befriedigend sei. Das war unter Hildmann so und hat sich unter Schnorrenberg, der gestern telefonisch trotz mehrerer Versuche nicht zu erreichen war, nicht gebessert. 28 Punkte holte der 42-Jährige in 25 Spielen mit der SG, die zwei Partien vor Schluss nur 39 Zähler vorweist. Gefallen sei der Entschluss nach dem 1:2 in Karlsruhe. „Joannis Koukoutrigas und ich haben uns danach zusammengesetzt, wir haben dann eine Nacht drüber geschlafen und am Sonntagvormittag in einer extra anberaumten Sitzung des siebenköpfigen Vorstands die Entscheidung gemeinsam getroffen“, berichtet Michael Ferber. Er und die anderen Mitglieder des Führungsgremiums erhoffen sich von dem unbequemen Schritt, dass in der Mannschaft zusätzliche Emotionen geschürt werden, die helfen, im Abstiegskampf den Kopf frei zu machen.