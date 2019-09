Großaspach/Fußball Einen Punkt gerettet, den Sieg aber verpasst

Unstrittig dann aber die Aktion, die in der 24. Minute zum 0:1 führte: Der diesmal für Maximilian Reule spielende SG-Keeper Constantin Frommann legte Münchens Marcel Zylla den Treffer mit einem haarsträubenden Fehlpass quasi auf – es war fast schon ein Eigentor. „Danach hatte man das Gefühl, dass wir wieder ein bisschen rückfällig wurden“, analysierte Oliver Zapel die folgenden Minute, in denen die SG phasenweise wieder recht verunsichert wirkte. Dennoch hatte der Dorfklub auch Chancen zum Ausgleich. So scheiterte Dimitry Imbongo frei vor dem Tor an Gäste-Keeper Christian Früchtl (28.). „Normalerweise macht er den im Schlaf“, befand Zapel kopfschüttelnd. Doch es kam noch dicker: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kam es zu einer Szene, „die wir in der Vorbereitung bestimmt 25-mal gezeigt haben“, kommentierte Zapel das 0:2. Ein Ball in die Schnittstelle der Viererkette, ein Stellungsfehler, und die Kugel zappelte erneut im SG-Netz.