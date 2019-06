Großaspach/Fußball Die Abschlussschwäche ist schon wieder da

Großaspach - Wenn nach einem Fußballspiel – auch wenn es wie in diesem Fall nur ein Testspiel ist – der Trainer des Verlierers am Ende den zufriedeneren Eindruck macht, dann sagt das schon einiges. So war Oliver Zapel, Coach von Drittligist SG Sonnenhof Großaspach, nach dem 3:2 (2:2) am Mittwochabend gegen den Oberligisten SGV Freiberg nicht gerade euphorisch: „Wir fangen an, uns da eine kleine Kinderkrankheit reinzuziehen“, sagte er mit Blick auf die dürftige Torausbeute. Denn die SG hätte die Partie von den Chancen her gut und gerne drei oder vier Tore höher gewinnen können. „Wir haben irgendwann aufgehört die Chancen mitzuschreiben. Wenn man dann am Ende nur drei Tore schießt, ist das für uns alle unbefriedigend.“ Und so droht die Gefahr, dass der Drittligist das größte Problem der Vorsaison in die neue Runde mitnimmt. „Das Ergebnis ist bei einem Testspiel zwar egal, aber diese eklatante Abschlussschwäche ist schon zu erkennen“, gab Zapel zu.