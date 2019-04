Großaspach/Fußball Brisantes Flutlichtspiel endet unentschieden

„Mein Respekt an jeden, wenn ich sehe, was wir in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben. Man hat gesehen, dass wir ein Team sind und unbedingt in der Liga bleiben wollen“, sagte Kapitän Kai Gehring, der aufgrund der Anfeuerungen auch explizit ein Lob an die SG-Fans richtete.

Es war jedoch Gehring selbst, der den Kampfgeist der Aspacher wie kein anderer vorlebte: Der Innenverteidiger humpelte ab der 60. Minute wegen einer Verletzung am rechten Knöchel und biss für die auch sonst verletzungsgeplagte SG Sonnenhof bis zum Ende durch. „Da wird was gerissen sein“, so Gehring mit Blick auf seinen dicken Knöchel. „Aber solange es nur ein Band ist, geht’s noch. Ich habe ja mehrere.“

Auch Trainer Florian Schnorrenberg zollte seinem Team „den allergrößten Respekt“ dafür, wie es ins Spiel zurückgekommen ist. „Uns war in der Pause klar, dass wir mehr Ballbesitzphasen brauchen. Mit dem 1:1 kam dann auch der Glaube zurück“ – es waren die beiden Voraussetzungen für einen verdienten Punktgewinn. Sonnenhof Großaspach:

Broll – Bösel, Gehring, Burger, Poggenberg – Vitzthum, Hingerl (76. Brünker), Pelivan – Baku, Röttger, Fehr (46. Hercher).