Nun war auch der Klassenunterschied zu merken, von dem in der ersten Hälfte nichts zu sehen war. Backnang hatte dem Drittligisten nur noch wenig entgegenzusetzen. Lediglich in der 58. Minute stand Thomas Doser nach einer Ecke frei am langen Pfosten, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Ansonsten waren die Gäste überlegen, folgerichtig fiel das 4:1 in der 69. Minute. Dominik Martinovic bezwang Marcel Knauss mit einem Lupfer, damit war die Entscheidung gefallen – dachte man. Doch Shqiprim Binakaj wollte es gegen seine Ex-Kollegen nicht bei einem Treffer belassen. In der 72. Minute zog er aus 18 Metern einfach ab und sorgte damit für das 2:4. Zwar waren die Aspacher bei einem Pfostenschuss von Korbinian Burger (77.) dem fünften Treffer nahe. Aber auch Backnang hatte in den Schlussminuten zwei gute Chancen, um nochmal für Spannung zu sorgen. Es blieb jedoch beim 4:2 für die SG.