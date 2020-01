Grammy-Gewinnerin Billie Eilish Der Star, der aus dem Kinderzimmer kam

Nein, auch als Erwachsener muss man sich nicht schämen, diese Musik gut zu finden. Auch wenn man dazu bereit sein muss, sich dafür unter Teenager zu wagen. Etwa als Billie Eilish Anfang Februar 2019 in Berlin ihre Welttournee begann, als der Hype um dieses wild-traurige Mädchen endgültig Deutschland erreichte – und die Teenager der Stadt am späten Abend in Prenzlauer Berg entweder draußen mit ihren Ohren an den Wänden des Kesselhauses klebten oder drinnen kreischend ihre Handys in die Höhe streckten und jede Textzeile mitsangen. Beim natürlich ausverkauften Auftritt in Berlin spielte sie tatsächlich „Bury A Friend“ zum allerersten Mal überhaupt live. Und so sehr man sich darüber freute, dass Eilish offenbar doch nicht das somnambule Gothic-Girl ist, das man aus den Videos kennt, sondern ein überdrehtes, langhaariges Mädchen, das im viel zu großen T-Shirt über die Bühne rennt, zappelnd tanzt und sich über die Begeisterung des Publikums freut, so deutlich verloren einige ihrer Songs doch in der Liveinszenierung etwas von ihrem dunklen Zauber, von ihrer alptraumhaften Eindringlichkeit.

Mehr als nur ein Coming-of-Age-Soundtrack

Irgendwo zwischen Lana Del Rey und St. Vincent, zwischen Dark Wave und Bubblegum Pop findet Billie Eilish auch auf „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ ihre musikalische Lücke, nicht nur in „Bury A Friend“, füllt sie mit Zittern, Wabern, Blubbern sowie einer Überdosis Larmoyanz und Aufmüpfigkeit.

Da gibt es Platz für fies zickende und von Selbstbewusstsein strotzende Elektropop-Rabauken wie „You Should See Me In A Crown“, für empfindsam-labile Stimmungsbilder wie „When The Party’s Over“, für sensationell dekorierte und mit entzückender Grandezza vorgetragene Popballaden wie „I Wish You Were Gay“, für vertrackte Beats, dumpfe Bässe, großartige Melodien, poetische Tiefe und Vieldeutigkeit.

Die machen das Album zu viel mehr als einem Coming-of-Age-Soundtrack, sie lassen einen hoffen, das dieses umtriebige Nachtgespenst namens Billie Eilish uns noch viele wunderbare Albträume bescheren wird.