Gottesdienst in der Kirche, im Freien oder nur Online je nach Inzidenzwert Das Hin und Her ist ein Problem für Gläubige

Evangelische und katholische Kirche haben klare Vorgaben

Die katholischen und evangelischen Dekanate haben dafür grundsätzlich Verständnis. So sagt Birgitta Negwer, die Leiterin der Geschäftsstelle des katholischen Dekanats in Ludwigsburg: „Es gibt von der Diözese Rottenburg-Stuttgart einen klaren Stufenplan je nach dem aktuellen 7-Tage-Inzidenzwert. Und bei einem Wert über 200 gibt es keinen Spielraum mehr für Gottesdienste in geschlossenen Räumen.“ So fallen Präsenzgottesdienste auch am kommenden Sonntag aus, da die Entscheidung bereits am Dienstag gefallen ist. Denkbar seien jedoch Gottesdienste im Freien, betont Negwer: „Und digitale Angebote gibt es in vielen Gemeinden sowieso parallel.“ Wenn der Inzidenzwert unter der 200er-Grenze liege, läge die Entscheidung zum Teil bei den Gemeinden selbst. Auch Negwer räumt ein, die Kurzfristigkeit sei aktuell sicher ein Problem. Feiern wie Firmung und Erstkommunion fänden deshalb generell derzeit nicht statt, „auch auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht doch feiern könnten. Aber so etwas kann man nicht kurzfristig absagen.“