Gleich zwei Unfälle bei Remseck Nacht fordert insgesamt acht Verletzte

Gleich zwei Unfälle haben die Einsatzkräfte in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Remseck in Atem gehalten. Seinen Anfang genommen hatte alles gegen 20.45 Uhr mit einem folgenschweren Unfall auf der L1140: Ein 29-jähriger Audi-Fahrer war von Neckargröningen in Richtung Ludwigsburg unterwegs und geriet hierbei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Skoda-Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi noch gegen einen in Richtung Ludwigsburg fahrenden Traktor geschleudert.