Gewerk für Jugendhaus vergeben Schreiner können nach Ehrenrunde loslegen

Demnach wird sich die Kleinbottwarer Firma Mannsperger um die Schreinerarbeiten kümmern, die zum Beispiel den Einbau der Theke, der Garderobe und von Schränken beinhalten. Den Auftrag wird der Betrieb aus dem Steinheimer Teilort für 31 000 Euro erledigen. Nicht inbegriffen sind dabei allerdings die Kosten für ein Loungesofa, räumte der Bauamtsleiter Frank Fussenegger ein. „Das werden wir in einem weiteren Verfahren oder freihändig vergeben, was aber deutlich günstiger wird“, erklärte er. Frank Fussenegger berichtete außerdem, dass nur eine von den ehemals zwei geplanten Polstergarnituren bestellt werde. Hinzu kämen dann aber noch weitere Einrichtungsgegenstände wie Tische und Stühle, die unter dem Posten „Allgemeine Möbel“ beschafft werden sollen. Alles in allem werde man mit der neuen Lösung vermutlich unter 70 000 Euro bleiben und im Vergleich zur ersten Variante wohl einige Tausend Euro einsparen, sagt Frank Fussenegger auf Nachfrage. Das ganze Prozedere sei zudem mit der Jugendhausleitung abgestimmt, ergänzt der Bürgermeister Thomas Winterhalter.