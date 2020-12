Gewalttätige Auseinandersetzung in Steinheim Jugendlicher schlägt 36-Jährigen bewusstlos

Ein 36-Jähriger ist am Freitagabend in Steinheim in der Straße "In der Gartenstadt" von einem Jugendlichen bewusstlos geschlagen worden. Der Mann, der sich mit einem Bekannten in seiner Wohnung aufhielt, hatte gegen 22.30 Uhr merkwürdige Geräusche am Haus wahrgenommen. Da er einen Einbruchsversuch vermutete, ging er nach draußen um dort nach dem Rechten zu sehen. Dabei traf er auf drei Jugendliche, die sich gerade von dem Gebäude entfernten. Der Mann lief diesen hinterher, worauf es schließlich zu der gewalttätigen Konfrontation kam: Nach einem anfänglichen Wortgefecht schlug einer der Jugendlichen dem 36-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht.