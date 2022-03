Gesunder Schlaf Schlafen bei offenem oder geschlossenen Fenster?

Gehören Sie zum Team Schlafen bei gekipptem Fenster? Ein natürlicher Luftwechsel und ein angenehmes Klima: Ein offenes Fenster kann laut Verbraucherzentrale für ein gutes Raumklima in der Nacht sorgen, besonders, wenn mehrere Personen in einem Raum schlafen. Frische Luft tut uns also gut, oder etwa nicht? Eine Studie der Universität Mainz zeigt auf, warum es trotzdem gesundheitsschädlich sein kann, nachts das Fenster offen zu lassen.