Geschäfte in Marbach Radladen hat neues Zuhause gefunden

Wechsel in der Geschäftsführung

Auf der Homepage des Ladens wurde am 2. Mai vermeldet, dass der Umzug fast geschafft sei, die Eröffnung am Donnerstag, 12. Mai, erfolgen solle. Ende März waren die Lichter im bisherigen Domizil ausgegangen. Wenn sich die Kunden in ein paar Tagen in der Ulrichstraße nach Bremsbelägen, Schläuchen, E-Bikes und Co. umschauen, werden sie allerdings nicht mehr von Michael Handschuh begrüßt. „Ich bleibe der Branche verbunden, aber an einem anderen Ort“, sagt der ehemalige Chef des Räderwerks. Mit Alexander Wehinger habe ein bisheriger Mitarbeiter nun das Sagen.