Wohnen in Marbach Nachbarn äußern Bedenken an Bauplänen

Marbach - In puncto Neubaugebiete herrscht in Marbach seit Jahren Stillstand. Die Nachverdichtung läuft hingegen wie am Schnürchen. Ein weiteres Großprojekt unter diesem Label bahnt sich nun in der Haffnerstraße an. Dort sollen auf einem Gelände, auf dem jetzt noch eine Scheune, ein Wohnhaus sowie ein Fahrradhändler angesiedelt sind, ein Mehrfamilienhaus mit 15 Wohneinheiten und ein Einfamilienhaus hochgezogen sowie eine Tiefgarage mit 22 Stellplätzen errichtet werden. An der Stadt werden diese Pläne wohl nicht scheitern. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat einer Voranfrage in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Alles andere als glücklich scheinen indes die Nachbarn zu sein.