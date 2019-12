Gerade sind vermehrt Betrüger aktiv Mit miesen Maschen unterwegs

So unterschiedlich die Vorgehensweisen der Täter auch sind - in allen Fällen gilt: keine Zahlungen leisten, warnt die Polizeidirektion Ludwisgburg in einer Pressemitteilung. Die echte Polizei würde niemals auffordern, Bargeld oder Wertgegenstände in Verwahrung zu geben. Beim Anruf eines angeblichen Familienangehörigen: Niemals Geld an Personen übergeben, die man nicht kennt. Die Betroffenen sollten in jedem Fall mit Familienangehörigen sprechen und im Verdachtsfall die Polizei informieren. Beim angeblichen Gewinn: Telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben schenken - erst recht nicht, wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist. Und überlegen, ob man überhaupt an einem solchen Gewinnspiel teilgenommen hat.