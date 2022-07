Gender-Debatte Cancel Culture an der Humboldt-Uni?

Die junge Biologin Marie-Luise Vollbrecht hat ihren Vortrag inzwischen in einem etwas improvisierten Setting als Youtube-Video veröffentlicht. In einer knappen Stunde legt sie dar, warum aus ihrer Sicht das Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit (also entweder weiblich oder männlich) für ihr Fach konstitutiv sei und beispielsweise für die Beschreibung der Evolution zwingend. Nach Auffassung ihrer Kritiker negiert sie so die Existenz von intersexuellen, also geschlechtlich nicht eindeutig zugeordneten Menschen und stellt sich in Opposition zu allen Bestrebungen jüngerer Zeit, solchen Menschen zu mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung und gesellschaftlichen Rechten zu verhelfen. Vollbrechts wissenschaftliche Position müsse deshalb aus der Öffentlichkeit ausgesperrt werden – was letztlich einem Berufsverbot gleichkäme.