Gemeinde Pleidelsheim Diskussion um jetzt vakante zweite Jugendhaus-Stelle

„In dem Bericht lässt sich nur erahnen, wie viel sozialpädagogische Betreuung da dahintersteckt. Das wirft für mich die Frage auf, wie sich das Ganze jetzt bewerkstelligen lassen soll mit 100 Prozent weniger“, richtete Ulrike Bender (OGL) die Frage direkt an Le Winter. „Bislang konnten wir sehr viel Flexibilität in die Arbeit legen, und wir konnten geschlechterspezifisch arbeiten. Das wird so nicht mehr möglich sein. Es wird Einschnitte geben, alleine schon bei dem Thema Arbeitszeiten. Zu zweit konnten wir spontan bei benötigter Einzelfallhilfe reagieren oder Krisengespräche mit Jugendlichen führen. Das wird so nicht mehr machbar sein“, machte der Jugendhausleiter deutlich und erinnerte an den Suizid eines Freiberger Jugendlichen im vergangenen Jahr. „Der beste Freund war einer unserer Besucher. Dessen Bedarf an Unterstützung und Begleitung in der Trauerphase war sehr wichtig.“ Der Junge sei durch den Suizid seines Freundes selbst in eine Lebenskrise geraten. Zu zweit konnte man gut auf so einen Fall eingehen, in Zukunft werde das schwieriger. Auch müsse man sich auf Einschränkungen der Öffnungszeiten und des Angebotsspektrums einstellen.