Geld für Neubau bewilligt Benningen beteiligt sich an Oscar-Paret-Schule

Im Mai sollte dann auch Benningen einen Knopf an seinen 333 000 Euro-Zuschuss machen. Allerdings sorgte damals die Ablehnung von zwölf Benninger Schülern am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium für zusätzlichen Diskussionsbedarf. So haben inzwischen weitere Gespräche stattgefunden – mit den Schulträgern, den Schulleitern und auch dem Regierungspräsidium. Insgesamt habe es positive Signale gegeben, so Warthon, der allerdings deutliche Kritik am Land übt: „Es kann nicht sein, dass Dinge wie die Schullenkung so offen gelassen werden. Das muss man anders angehen.“