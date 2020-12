Gefängnisstrafe für Benninger Mehrfachdieb Schlafende dreist bestohlen

Danach ging es munter weiter. Im April entwendete er mit einem gesondert verfolgten Kumpel am Bahnhof Backnang ein gesichertes Fahrrad, nur wenige Tage später klaute das Duo ein weiteres Fahrrad am Bahnhof Esslingen. Es folgten im Juni der Diebstahl eines Parfums in einem Drogeriemarkt in Ludwigsburg, einen Monat später schnappte er sich eine Packung Shorts in einem Einkaufsmarkt in Waiblingen, ohne zu bezahlen.