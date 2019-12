Gefährliche Situation auf L1115 bei Aspach Riskantes Überholmanöver

Die Polizei sucht einen BMW-Fahrer, der beim Überholen auf der Landesstraße 1115 zwischen der Einmündung Kleinaspach und Backnang andere gefährdet hat. Der Mann scherte am Montag gegen 10.55 Uhr mit seinem weißen Wagen trotz Gegenverkehrs zum Überholen aus und fuhr neben einem Mercedes der B-Klasse. Der Mercedes-Fahrer bremste ab. Nur so ermöglichte er dem Raser, wieder nach rechts einzubiegen, ehe es zu einem Unfall mit dem Gegenverkehr kommen konnte. Weitere Geschädigte, die durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Backnang unter Telefon 07191/9090 zu melden.