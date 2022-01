Gastroszene Steinheim Mühlenscheuer will sich neu aufstellen

Einigung mit Eigentümer und Banken erforderlich

Nur sanieren, aber ansonsten nicht antasten will das Paar das Herz des Unternehmens, also das Haupthaus mit dem Restaurant und das Nebenhaus, das sich in der Straße Wette 4 befindet. „Wir wollen uns mit Herz und Seele auf das Restaurant konzentrieren“, sagt Uwe Böhm. Er und seine Partnerin machen allerdings keinen Hehl daraus, dass sie bei all diesen Vorstellungen das Heft des Handelns nicht alleine in den Händen halten. Sie müssen einerseits mit dem Eigentümer des Anwesens einig werden, andererseits auch mit den Banken wegen der Finanzierung ihrer Pläne. „Wir sind aber zuversichtlich, uns hier auf einem guten Weg zu befinden“, sagt Ecaterina Christner.