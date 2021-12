Gastauftritt in Wien Tänzer Jason Reilly ist als Onegin gefragt

Stuttgart - Jason Reilly, Erster Solist und Kammertänzer des Stuttgarter Balletts, gastiert für zwei Vorstellungen vor und nach Weihnachten in Wien. An der Seite seiner ehemaligen Kollegin Hyo-Jung Kang, die am Anfang der Spielzeit zum von Martin Schläpfer geleiteten Staatsballett in die österreichischen Metropole gewechselt ist, wird der gebürtige Kanadier am 23. und 28. Dezember die Hauptrolle in John Crankos „Onegin“ tanzen.