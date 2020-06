Gartenschau in Marbach und Benningen Räte haben das Sagen

Damit hatte auch die Rathausspitze um Bürgermeister Jan Trost immer argumentiert und zum Beispiel an die Einrichtung eines großzügigen Literaturparks mit großem Spielplatz auf der Schillerhöhe erinnert. „Eine Bewerbung mit Vorbehalt, wie von der Gruppe Puls vorgeschlagen, ist sicher nicht zielführend und aus Sicht der Verwaltung auch nicht erforderlich“, heißt es zudem in der Vorlage zur Sitzung. Nach der klaren Absage an den Bürgerentscheid muss Jan Trost nun auch keine möglichen unangenehmen Fragen in dieser Richtung befürchten, wenn die Jury am 27. Juli in Marbach und Benningen vorbeischaut. In den Wochen danach werde beschlossen, ob es mit dem Zuschlag für eine Ausrichtung zwischen 2031 und 2035 klappt oder nicht, sagte Trost