G7-Gipfel in Bayern Greenpeace hinterlässt Botschaft auf der Bergwand

Am Montagmorgen, den 27. Juni 2022, haben Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace am Rande des G7-Gipfels eine Botschaft auf den Waxenstein im Wettersteingebirge projiziert. Die Forderung lautet: „G7: End Fossil Fuels now! Greenpeace“ (etwa: „Fossile Brennstoffe jetzt beenden!“).