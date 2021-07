Fußgängerzone Marbach Großbaustelle mit vielen Fragen

Die neue Beleuchtung Anders als bisher sollen Einfahrten und Zugänge frei bleiben. Auch die neuen Bäume werden da gepflanzt, wo sie nicht stören. Die Zahl der Leuchten und ihre Helligkeit werden reduziert, die neuen Wandspots an den Häusern bei Nacht abgeschaltet.

Wochenmarkt Weil der Kelterplatz für den Mittwochsmarkt freizuhalten ist, muss das Baumaterial in den Parkbuchten in der Marktstraße und in der Ludwigsburger Straße gelagert werden, was Baustellenverkehr zur Folge hat. Zwischen der K1602 und der L1100 wird ein Zwischenlager für den Bodenaushub eingerichtet. Im Bereich des Göckelhofs soll es Aufenthaltsräume für die Bauarbeiter und ein Baubüro geben. Zum Samstags-Wochenmarkt steht ein Gemeinderatsbeschluss noch aus, im Gespräch ist ein Standort am Schulzentrum. Im Januar will man eventuell nachjustieren; als Standort käme alternativ auch der König-Wilhelm-Platz in Frage.

Begehbarkeit des Pflasters Die großformatigen Pflastersteine werden mit festen Fugen verlegt und sind für Rollatoren und Rollstühle geeignet. Ein Blindenleitsystem sorgt auch für gute Orientierung von Sehbehinderten.

Zugang zur Stadtkirche Die Kirche wird über eine Fußgängerbrücke erreichbar sein, nach Ende der Bauarbeiten ist der Zugang anders als bisher barrierefrei. Gearbeitet wird außer in Ausnahmesituationen nur von Montag bis Freitag, sodass die Samstagskonzerte in der Kirche nicht durch Lärm beeinträchtigt werden.

Entwässerung Das Abwasser von mehreren Gebäuden in der Marktstraße fließt in die Strohgasse. Das soll im Zug der Bauarbeiten geändert werden.

Marktbrunnen Der Marktbrunnen soll versetzt werden. Außerdem bekommt er eine neue Brunnenfigur, die anders als die bisherige einen Bezug zu Marbach hat.

Information Die Inhaber von Geschäften und Gastronomie sollen so schnell wie möglich umfassend informiert werden, wenn ihr Betrieb durch den Fortgang der Baumaßnahmen beeinträchtigt wird, damit sie sich gegebenenfalls vorbereiten können.