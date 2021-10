Fußballer aus Steinheim Nick Bätzner feiert Debüt im U21-Trikot

Steinheim - Im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 am Dienstag vor 2000 Zuschauern im ungarischen Szeged läuft die 71. Minute, als Nick Bätzner eingewechselt wird. Für den Steinheimer, der beim belgischen Erstligisten KV Oostende unter Vertrag steht, ist es der erste Einsatz im U21-Nationaltrikot. Am Freitag gegen Israel hatte der 21-Jährige noch auf der Auswechselbank ausharren müssen. Diesmal aber darf er aufs Feld – und sorgt Sekunden später gleich für einen Ballgewinn. Bis zum Abpfiff ist Bätzner im zentralen Mittelfeld und als flinker Flügelspieler auf Rechts präsent und anspielbar. Und er setzt seine Mitspieler in Szene. Oder wie der Ex-Nationaltorhüter und heutige TV-Experte René Adler bei der Live-Übertragung feststellt: Bätzner mache gleich gut Betrieb und füge sich nahtlos ein.