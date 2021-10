Fußballer aus Steinheim Nick Bätzner für U21 nominiert

Steinheim - In jedem der bisherigen zehn Saisonspiele des belgischen Fußball-Erstligisten KV Oostende kam der Steinheimer Nick Bätzner zum Einsatz. Und mit seinen Leistungen hat er ganz offensichtlich auch in Deutschland auf sich aufmerksam gemacht. Denn der 21-Jährige ist jetzt vom neuen Trainerteam Antonio di Salvo und Hermann Gerland erstmals für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert worden. Bätzner gehört damit dem Kader des amtierenden U21-Europameisters an, der in der EM-Qualifikation auf Israel (7. Oktober) und Ungarn (12. Oktober) trifft. Beide Spiele werden auf Pro7 Maxx übertragen.