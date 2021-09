Fußball-Regionalliga Wilde Szenen nach Schlusspfiff – Aalen-Coach legt sich mit VfB-Fans an

Video zeigt Szenen nach dem Spiel

Seinen Ausgangspunkt hatte die verbale Keilerei wohl beim Führungstor der Ostälbler durch Mark Müller in der 22. Minute. Anschließend kam es andauernd zu beidseitigen Provokationen. Auch dem Schiedsrichter Daniel Greef blieben die lautstarken Meinungsverschiedenheiten zwischen Trainerbank und Fans nicht verborgen. In der zweiten Halbzeit zeigte er Wolf dann auch die Gelbe Karte und drohte mit dem Verweis auf die Tribüne. Nach Informationen unserer Zeitung wurde ein Anhänger des VfB in diesem Zusammenhang zudem vom Sicherheitsdienst aus dem Stadion begleitet.