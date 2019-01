Fußball Paukenschläge in Benningen und Erdmannhausen

Auch der GSV Erdmannhausen hat sich zum Jahresbeginn vom Coach getrennt. „Wir haben am Mittwochabend zusammen die Hinrunde analysiert“, erklärt der Sportliche Leiter Sascha Held. „Dabei stellte sich heraus, dass es unterschiedliche Auffassungen gab, wie man an den Abstiegskampf herangeht. Daher haben wir gemeinsam entschieden, uns zu trennen, um dem Nachfolger die Möglichkeit zu geben, mit der Mannschaft die komplette Vorbereitung zu absolvieren.“ Dies sei allemal sinnvoller, als gegebenenfalls nach drei oder vier Spielen einen „Feuerwehrmann“ zu holen. „Zumal so jemand in der Kreisliga A ja auch nicht so einfach zu bekommen ist“, so Held weiter.

Bereits im Lauf der Hinrunde hatte es Gerüchte um eine mögliche Ablösung Savuns gegeben. „Aber da war nichts dran“, sagt Held. „Natürlich waren wir mit der sportlichen Situation nicht zufrieden. Aber es stand nie zur Diskussion, den Trainer zu entlassen.“ Die Erdmannhäuser belegen in der Tabelle nach 17 Spielen mit 18 Punkten den zwölften Platz, der nach derzeitigem Stand die Abstiegsrelegation bedeuten würde. Der Vorsprung auf die SGM Hochberg/Hochdorf und damit auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt nur einen Zähler. Savuns Nachfolger soll nun den Klassenerhalt sichern, in Sicht ist dieser laut Held aber noch nicht: „Das kam ja für uns alle überraschend, ich hatte daher auch keinen Plan in der Hosentasche. Ich bin jetzt auf der Suche, die Zeit drängt. Denn am 23. Januar beginnt das Training.“