Fußball-Oberligist SGV Freiberg Stillstand auf dem Platz – Bewegung hinter den Kulissen

Beim 20-jährigen Berkan Alimler, der erst im Sommer als großes Talent vom Regionalligisten Optik Rathenow kam, möchte doch wieder näher an seiner Heimatstadt Berlin spielen. „Damit muss man bei einem jungen Spieler von außerhalb immer rechnen“, sagt Werner. „Zudem wollte er unangefochtener Stammspieler sein. Das hat sich bei uns eben nicht ergeben.“ Wobei der Linksverteidiger immerhin sechsmal in der Startelf stand, zudem dreimal eingewechselt wurde und insgesamt auf 585 Spielminuten kam, also exakt 50 Prozent der Gesamtspielzeit des SGV in der bisherigen Saison. „Das war aus unserer Sicht absolut okay. Berkan ist ein ganz feiner Junge – sportlich und menschlich. Aber wir verstehen auch, dass es für seine Entwicklung wichtig ist, dass er noch mehr spielt“, findet der Sportdirektor.