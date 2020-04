Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr Vier Rückkehrer stehen beim FC Marbach bereits fest

So wird Tim Scheuerle nach sieben Jahren wieder das Marbacher Trikot überziehen. Der 29-Jährige war beim Landesliga-Aufstieg 2012/13 Kapitän des Teams, wechselte dann aber zunächst zum FSV 08 Bissingen in die Verbandsliga. Zuletzt spielte er beim VfB Neckarrems, hatte in der jetzt unterbrochenen Saison aber pausiert. „Das war wohl beruflich bedingt. da hat er sich jetzt aber gefunden, und ich denke, dass er bei uns eine wichtige Säule sein wird“, sagt der künftige Trainer Matteo Battista und fügt an: „Er ist ein Typ, der vorangeht, er soll auch so etwas wie der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz sein.“