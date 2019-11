Fußball FC Marbach muss die Abwehr umbauen

SV Kornwestheim II – TSV 1899 Benningen, Sonntag 12 Uhr, Kunstrasen Bogenstraße, Kornwestheim

Schon um die Mittagszeit muss der Tabellenführer bei der SVK-Zweiten ran. „Ein komplizierter Gegner. Richtig greifen kann ich ihn nicht“, ist TSV-Trainer Thomas Lembeck vorsichtig, sieht seine Elf jedoch in der Favoritenrolle. „Das sind wir aber fast immer“, schmunzelt er mit Blick auf die Tabelle. Ein enger, kleiner Kunstrasen erwartet den TSV in Kornwestheim. Vom unlängst fertiggestellten eigenen Kunstrasen profitiert man indes noch nicht. „Das Flutlicht funktioniert noch nicht“, bedauert Lembeck. Erst Anfang Dezember, wenn man sich schon in der Winterpause befindet, soll es in Betrieb gehen. FV Ingersheim – TSV Affalterbach, Sonntag 14.30 Uhr, Rasenplatz Fischerwörth, Ingersheim

Zwei 0:3-Pleiten setzte es zuletzt für den TSV, der die Spitze einbüßte und auf den dritten Rang zurückfiel. „Ich sage schon lange, dass wir über unsere Verhältnisse gepunktet haben“, sieht sich Trainer Mauro Pedace bestätigt. Dabei traut er seiner Elf auf dem Papier viel zu. „Man kann aber nicht jede Woche sieben bis acht Spieler ersetzen. Jetzt, also Mitte November, fehlt erstmals kein Spieler urlaubsbedingt“, erklärt er. Zudem habe er Akteure im Kader, für die gelte: „Der Fußball ist ihnen einfach nicht so wichtig, und daher trainieren sie kaum“, so der Coach mit einigem Verdruss. Am Sonntag fehlen die gesperrten Sascha Diehl, der erst 2020 wieder mittun darf, und Selver Sejdovic.