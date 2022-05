Fußball-Europameisterschaft EM 2024 – Das DFB-Team kommt nach Stuttgart

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alles zum VfB in unserem Newsblog

Vier Gruppenspiele und eine Viertelfinalpartie werden im Wohnzimmer des VfB über die Bühne gehen. Die EM findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2024 statt, die Spiele der Gruppen C, A und E in Stuttgart steigen am 16., 19., 23. und 26 Juni. Am 5. Juli geht es dann um den Einzug ins Halbfinale. Die deutsche Mannschaft, die als Gastgeber bereits qualifiziert ist, bestreitet ihr zweites Gruppenspiel (am 19. Juni) in Stuttgart, das erste in München, das dritte in Frankfurt.

Bei der EM 1988 fanden zwei Spiele in Stuttgart statt, bei der WM 1974 vier, bei der WM 2006 waren es sechs Partien – unter anderem das stimmungsvolle Spiel um Platz drei, in dem das deutsche Team Portugal mit 3:1 bezwang.