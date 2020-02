Fußball-Drittligist kassiert Heimklatsche Sonnenhof Großaspach völlig von der Rolle

Erst nach knapp einer halben Stunde gab es das erste Mal etwas, das man mit gutem Willen eine SG-Chance nennen konnte. Matthias Morys tankte sich auf der linken Seite in den Strafraum, setzte den Ball aber von zwei Gegnern bedrängt neben den kurzen Pfosten. Das Fehler-Festival der Sonnenhof-Elf ging aber munter weiter. Kaum ein Ball kam vorne an, oft verlor man die Kugel bereits in der eigenen Hälfte an ständig drückenden Würzburger. Zum Ende der ersten Hälfte wurde es aber doch nochmal dramatisch in und um den Würzburger Strafraum – allerdings überhaupt nicht so, wie von der SG gewünscht. Zunächst klärte Kickers-Keeper Vincent Müller einen Schuss von Kamer Krasniqi zur Ecke. Kurz darauf reklamierten die Aspacher vehement auf Handelfmeter, der bereits gelb-verwarnte Onur Ünlücifci zu vehement. Er flog mit Gelb-Rot vom Platz.