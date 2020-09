Fußball-Bundesliga So schätzt Lothar Matthäus die Clubs ein

Stuttgart - Die Fußball-Bundesliga startet an diesem Wochenende in ihre 58. Saison. Den Auftakt machen an diesem Freitagabend – wie sollte es auch anders sein – die Bayern. Der Rekordmeister empfängt den FC Schalke 04 (20.30 Uhr). Der VfB Stuttgart steigt einen Tag später mit dem Landesduell gegen den SC Freiburg ein (15.30 Uhr, Liveticker).