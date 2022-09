Fußball-Bundesliga Diese vier ehemaligen VfB-Spieler gehören zur Marktwert-Topelf

Drei weitere ehemalige VfB-Kicker

Der 24-jährige Schweizer, der von 2019 bis 2021 in 64 Spielen im Tor des VfB Stuttgart stand, ist nicht der einzige Profi mit VfB-Vergangenheit in der Marktwert-Topelf der Bundesliga. Betrachtet man ihre jeweiligen Positionen, gehören auch die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich (beim VfB von 2007 bis 2013) und Serge Gnabry (2006 bis 2011) sowie der französische Weltmeister Benjamin Pavard (2016 bis 2019) in diese Mannschaft der Superstars. Was wieder einmal zeigt, dass der VfB für vielversprechende Talente eine wertvolle Zwischenstation sein kann.