Fußball Auf die SG wartet ein wahres Bollwerk

Großaspach - Mit nur einem Heimsieg aus acht Spielen ist die SG Sonnenhof Großaspach in der Dritten Liga das Schlusslicht dieser Statistik. Am Samstag um 14 Uhr gastiert nun mit dem 1. FC Magdeburg eine Mannschaft in Aspach, die hingegen in der Fremde nur eines von acht Duellen gewann – wenn auch bei gleich sechs Unentschieden und nur einer Niederlage. Beide Teams werden also versuchen, ihre Bilanz aufzupolieren und – Statistiken hin oder her – drei Punkte aufs eigene Konto zu packen. Für die SG wäre ein Sieg wichtig, um bei momentan vier Zählern Rückstand den Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen nicht zu weit abreißen zu lassen.