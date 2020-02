Fußball-A-Ligist GSV Höpfigheim Erst kaum konkurrenzfähig, jetzt auf dem Relegationsplatz

Größte Enttäuschung

Auch hier gibt der Höpfigheimer Spielertrainer eine ganz klare Antwort. Genau genommen kann er den bittersten Moment der Hinserie sogar auf die Minute genau benennen. Denn nachdem man am siebten Spieltag in Aldingen endlich den ersten Punkt verbuchte, stand der GSV in der Woche darauf im Derby gegen den TSG Steinheim kurz vor dem heißersehnten ersten Sieg. 1:0 führte man bis in die Nachspielzeit „und wir hatten die drei Punkte doch schon sicher“, grämt sich Röcker noch heute. Per „berechtigtem Elfmeter“ glich der Lokalrivale dann aber aus, und die Höpfigheimer machten ganz lange Gesichter. „Das war schlimmer als unsere 0:9-Pleite in Benningen“, erinnert sich Röcker. Ausblick und Prognose

Für einen Aufsteiger wie den GSV kann es – zumal nach dem missratenen Saisonstart – eigentlich selbstredend nur um eines gehen: „Wir haben ein großes Ziel und das ist der Klassenerhalt“, bestätigt Röcker und wirkt sehr zuversichtlich: „Ich glaube, die Mannschaft hat in der Wintervorbereitung noch einmal einen Sprung gemacht“, gesteht er. Unter anderem im Trainingslager am italienischen Gardasee habe man intensiv an Taktik und System gefeilt. „Wir werden es wohl mit zwei Stürmern versuchen“, will Röcker künftig an vorderster Front auf das Tempo von Willberg und Sandro Kraft setzen.