Fünf Jahre nach Tod von Helmut Kohl Stadt Speyer will mit Kohl-Witwe über Gestaltung von Grab sprechen

Kohl wurde am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren und starb am 16. Juni 2017. 2019 war sein Grab mit Buntsandstein neu gestaltet worden. In Speyer gibt es am Rhein auch ein Helmut-Kohl-Ufer. An diesem Sonntag soll am Dom eine Kohl-Büste enthüllt werden. Die Europäische Stiftung Kaiserdom würdigt damit den Gründungsvorsitzenden ihres Kuratoriums. Kohl wäre am Sonntag 92 Jahre alt geworden.