FSG Marbach Vier zehnte Klassen in Quarantäne

Nach Gesprächen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart und dem Gesundheitsamt in Ludwigsburg über das weitere Vorgehen hat Volker Müller am Donnerstagabend über die Vorsitzende des Gesamtelternbeirates des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, Anja Wild, einen Informationsbrief an die Elternvertreter und in der Folge an alle Eltern schicken lassen. Leider müsse er bereits in seinem zweiten Infobrief mitteilen, dass man in der Schülerschaft der Klasse 10 einen bestätigten Corona-Fall habe, so der 50-Jährige. Gemäß der Anordnung der Leitung des Ludwigsburger Gesundheitsamtes müssten sich die vier zehnten Klassen, mit denen der betroffene Schüler im Unterricht in Koppelungen in Kontakt gewesen ist, sowie alle Lehrkräfte, die ihn unterrichtet haben, einer Quarantänemaßnahme unterziehen, schreibt Müller weiter. Man bedaure die Maßnahme, sie sei aber zum Schutz der betreffenden Schülerinnen und Schüler und der gesamten Schulgemeinschaft unumgänglich. Maßnahmen für die anderen sieben zehnten Klasse sowie für weitere Klassenstufen sind nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt derzeit nicht erforderlich, betont Müller. Man lasse aber weiterhin äußerste Vorsicht walten.