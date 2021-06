FSG Marbach Aufmerksam zuhören beim Kimko-Hörspiel

s ist früher Freitagabend: der Pausenhof des Friedrich-Schiller-Gymnasiums ist zu dieser Stunde normalerweise leer oder weist vereinzelt Besucher auf, die den Platz queren oder ihn als Treffpunkt wählen. Doch an diesem superheißen Tag ist er gegen 18 Uhr von Schülern wie Eltern gleichermaßen frequentiert: Letztere defilieren in kleinen Gruppen von Station zu Station und spitzen dabei aufmerksam die Ohren. Denn es gilt einem Projekt zu lauschen, das an diesem Abend eröffnet wird und das die Kimko-Klasse 9 in den vergangenen acht bis neun Wochen erschaffen hat: ein Hörspiel im Pausenhof.