Früherer US-Präsident im ZDF Barack Obama bei „Markus Lanz“

Warme Worte über Angela Merkel

In dem in Washington geführten Gespräch mit Markus Lanz äußert sich der erste afroamerikanische Präsident der Vereinigten Staaten zu den Chancen auf ein „einfühlsameres und rationaleres Amerika“. Und er erinnert sich an seinen ersten Tag im Oval Office: „Dir wird klar, dass alle Nachrichten in der Zeitung und im TV, alle Probleme weltweit jetzt deine eigenen Probleme sind.“